В Латвию приедет бывший госсекретарь США Джон Керри

Джон Керри
 

Джон Керри. Фото: REUTERS/Scanpix

В понедельник, 20 марта, Латвию посетит с двухдневным визитом бывший госсекретарь США Джон Керри. Цель визита - получить более глубокое представление об экономической среде в Латвии, а также подчеркнуть значение американских инвестиций в регионе.

У Керри предусмотрены встречи с предпринимателями, инвестиционными организациями и должностными лицами, в том числе премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, представителями Американской торговой палаты в Латвии, Совета иностранных инвесторов в Латвии, Латвийского агентства инвестиций.

Визит и встречи с местными предпринимателями координирует банк «Citadele».

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Керри был кандидатом от Демократической партии на выборах 2004 года, в течение пяти сроком избирался сенатором от штата Массачусетс, с 2013 по 2017 год был госсекретарем в администрации президента Барака Обамы.

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