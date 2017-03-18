СМИ: Член Нацблока поставил подпись под декларацией прокремлевских венгров

Член национального объединения Константинс Пупурс на этой неделе поставил свою подпись под декларацией, призывающей выравнять зарплаты в странах Западной и Восточной Европы. Мероприятие организовала венгерская ультраправая партия «Йоббик». Комментаторы и политологи подозревают её не просто в симпатиях, но и тесных связях с Кремлём, сообщает программа «Личное дело» на канале LTV7.

Константинс Пупурс вернулся из Венгрии в Латвию 16 марта. Участие в мероприятии, организованном партией «Йоббик», он не отрицает. Как раз наоборот: «Я позволю себе сказать, что подписал декларацию от имени всех людей Латвии».

Подписи под документом поставили политики 8 стран — Латвии, Эстонии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Румынии, Плольши и Венгрии. С венгерской стороны стоит подпись одного из лидеров партии «Йоббик» Мартона Дьёндьёши.

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18 марта 2013-го года он созвал пресс-конференцию, во время которой признал законным референдум в Крыму. «Партия Венгерских патриотов заявляет, что референдум был легитимным и действительным, хоть украинское правительство и Россия оказывали определённое давление на голосование», - гласит официальный пресс-релиз «Йоббик».

Ещё один видный деятель «Йоббика» - евродепутат Бела Ковач 16-го марта 2014-го был наблюдателем на крымском референдуме.

А в 2015-м году был обвинён венгерской прокуратурой в шпионаже в пользу России.

Другой лидер партии — Габор Вона — в 2013-м году выступал в Московском государственном университете. В столицу России он приехал по приглашению одного из идеологов «Русского мира» Александра Дугина, который с 2015-го года находится в санкционных списках. «Если «Йоббик» окажется правительственной силой, то Венгрия вступит в Евразийский союз», - заявил в МГУ Габор Вона.

«Мы взяли на себя историческую миссию», - так он же прокомментировал подписание декларации в Будапеште.

На вопрос известно ли ему, что партия «Йоббик» поддержала крымский референдум, Константинс Пупурс ответил следующим образом:

«Во-первых, я этого не знаю, во-вторых, меня это не интересует, поскольку об этом деле мы не говорили.

Меня и нас в Латвии интересуют наши проблемы. Что там происходит с Крымом, мне это...».

По словам Пупурса, участие в мероприятии было оговорено в правлении Национального объединения и политик представлял в Будапеште именно партию, а не себя лично.

Впрочем, сопредседатель национального объединения Райвис Дзинтарс о поездке однопартийца в Будапешт и сотрудничестве с «Йоббик» заявил следующее: «У меня нет информации о таком деле. Вам нужно задавать вопросы конкретному человеку.

Национальное объединение ничего не подписывало, об этой инициативе не информировано и дискуссии об этом не было».

«Я думаю, что Райвис, возможно, не информирован», - ответил «Личному делу» Константинс Пупурс.