«Согласие» не будет оценивать визит Мамыкина в Сирию, так как это была «частная поездка»

Sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" valdes priekšsēdētājs Nils Ušakovs uzrunā partijas biedrus kongresā
 

Sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" valdes priekšsēdētājs Nils Ušakovs uzrunā partijas biedrus kongresā. Фото: Evija Trifanova / LETA

«Согласие» не планирует давать оценку визиту евродепутата, члена партии Андрея Мамыкина в Сирию, потому что это была «частная поездка».

Руководитель партии Нил Ушаков сказал агентству ЛЕТА, что частные поездки своих членов партия не оценивает. Заместитель председателя Янис Урбанович также подчеркнул, что это была частная инициатива Мамыкина.

Мамыкин в Европарламенте представляет группу Прогрессивного альянса социалистов и демократов. На сайте группы опубликовано заявление в связи с визитом в Сирию отдельных депутатов. В нем говорится, что группа поддерживает усилия по мирному урегулированию в Сирии и осуждает военные преступления и жестокость режима Башара Асада по отношению к жителям.

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Встреча с представителями нынешнего режима осуждается и никоим образом не отражает позицию группы, говорится в заявлении группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

Мамыкин в ходе трехдневной поездки посетил Алеппо и Дамаск, встретится с представителями офиса ООН в Сирии и Красного полумесяца, губернатором Алеппо, президентом Башаром Асадом, спикером и депутатами парламента, министром иностранных дел и религиозными лидерами страны.

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