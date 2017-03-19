В январе и феврале вознаграждение депутатов Сейма составило 394 985 евро

Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi šogad
 

Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi šogad. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В январе и феврале зарплаты депутатов Сейма составили 394 985 евро после уплаты налогов.

В январе депутаты получили зарплат на 199 889 евро, в феврале - на 195 095 евро, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе парламента.

Сумма включает в себя зарплату, пособие по болезни, доплаты председателям и заместителям председателей фракций, председателям, заместителям председателей и секретарям комиссий и подкомиссий, членам президиума Сейма.

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Больше всех получили в прошлом месяце Гунар Кутрис (NSL) - 2950 евро, Айнар Латковскис («Единство») - 2919 евро. Кутрис является заместителем секретаря Сейма, заместителем председателя фракции «No sirds Latvijai», руководителем подкомиссии по уголовно-правовой политике. Латковскис возглавляет комиссию по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией и является секретарем мандатной комиссии.

Меньше всех получил депутат Роман Межецкис (NSL) - 270 евро.

Помимо зарплат, депутаты получают компенсацию расходов на транспорт и аренду квартир.

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