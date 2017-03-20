Сегодня в Латвию прибывает бывший госсекретарь США Джон Керри

 

Фото: AP/Scanpix

Сегодня в Латвию прибывает с двухдневным визитом бывший госсекретарь США Джон Керри.

Цель визита - получить более глубокое представление об экономической среде в Латвии, а также подчеркнуть значение американских инвестиций в регионе.

У Керри предусмотрены встречи с предпринимателями, инвестиционными организациями и должностными лицами, в том числе премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, представителями Американской торговой палаты в Латвии, Совета иностранных инвесторов в Латвии, Латвийского агентства инвестиций и развития.

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Визит и встречи с местными предпринимателями координирует банк «Citadele».

Керри был кандидатом от Демократической партии на выборах 2004 года, в течение пяти сроком избирался сенатором от штата Массачусетс, с 2013 по 2017 год был госсекретарем в администрации президента Барака Обамы.


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