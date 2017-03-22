Кучинскис объяснил уход главного госуправленца

Премьер-министр Марис Кучинскис объясняет прекращение трудовых отношений с руководителем Госканцелярии Мартиньшем Криевиньшем разницей в подходах к работе.

Как заявил Кучинскис в передаче «В точке пересечения», методы работы его и Криевиньша не совпали.

«Я не пеняю на грехи, но речь идет о том, что Госканцелярия - это аппарат, с которым мы планируем и реализуем задачи государства. Не может быть так, что шеф уехал, и без его разрешения люди не двигаются. Я за коллективную работу. Если команды нет, это надо решать», - выразился Кучинскис,

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По его словам, уход Криевиньша не связан с разногласиями или невыполнением пожеланий премьера,

а также не имеет отношения к конкурсу на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Кучинскис добавил, что между ним и Криевиньшем нет взаимных претензий, и ничего плохого о бывшем начальнике Госканцелярии он говорить не хочет.

С 21 марта Криевиньш ушел с должности директора Государственной канцелярии. Ряд организаций потребовал объяснить причины его неожиданной отставки.

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