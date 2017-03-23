СМИ: Криевиньш ушел по предложению премьера

Мартиньш Криевиньш
 

Мартиньш Криевиньш. Фото: Ieva Lūka / LETA

Бывший директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш покинул должность «по обоюдному согласию» после предложения премьер-министра Мариса Кучинскиса, пишет Diena со ссылкой на слова Криевиньша.

«Я на этот выбор Мариса Кучинскиса смотрю очень здраво. Он - избранное должностное лицо, я - нет. У премьера было право об этом попросить», - заявил он.

Как сообщает агентство ЛЕТА, Криевиньш согласился, что у них с премьером различный стиль правления, однако он все еще отказывается более подробно объяснить свой уход с должности.

«В этой сложной геополитической ситуации «стирка грязного белья» нанесла бы вред государству.

Мы не можем таким образом подрывать доверие к госуправлению. Нужно хорошо подумать, какое впечатление оставит каждое сказанное нами слово», - сказал Криевиньш.

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На вопрос, правда ли, что для него ищут другую работу, он ответил, что ничего об этом не знает. «Мне никакой должности не предлагали, но я допускаю, что отказался бы. Все знают, что я за них не держался», - отметил Криевиньш.

В свою очередь Марис Кучинскис отметил, что уход Криевиньша не связан с разногласиями или неисполнением желаний премьер-министра. Также он не связан с прозвучавшими допущениями в связи с конкурсом на пост руководителя KNAB.

Премьер также указал, что у них нет претензий друг к другу. «Мне не хочется смотреть на причины или говорить что-то плохое о человеке», - заявил Кучинскис.

Как уже писал Русский TVNET, с 21 марта Мартиньш Криевиньш не исполняет обязанности директора Госканцелярии. Он ушел по обоюдному согласию сторон, но причины ухода не комментируются. До назначения нового главы Госканцелярии его обязанности будет исполнять заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

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