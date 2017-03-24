Ринкевич: Латвия вовлечена в серьезную информационную войну

Эдгар Ринкевич
 

Эдгар Ринкевич. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Латвия в настоящее время вовлечена в серьезную информационную войну, и все, что она делает для гарантий своей безопасности и защиты независимости, постоянно используется для информационных атак, заявил агентству ЛЕТА министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Например, в феврале была распространена недостоверная информация о преступлении, которое якобы совершили служившие в Литве немецкие солдаты.

«Такие мелкие провокации, нацеленные на то, чтобы максимально восстановить против военнослужащих НАТО в странах Балтии и Польше, возможны. Мы осознаем этот риск и серьезно готовимся к нему как в Латвии, так и в Канаде», - сказал министр.

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Целью атак может быть и латвийская, и канадская общественность, чтобы уменьшить желание Канады выполнять обязательства союзника по НАТО.

Во время своего визита в Канаду Ринкевич в интервью местным СМИ рассказывал об истории и нынешней ситуации в Латвии, так как в канадской прессе уже были попытки доказать, что Латвия «где-то далеко и почему Канада должна что-то делать».

Во время визита в Канаду министр обсуждал предстоящую дислокацию в Латвии многонационального батальона под руководством Канады.

Достигнута договоренность о создании рабочей группы с участием представителей министерств обороны и иностранных дел обеих стран, чтобы раскрывать мелкие провокации, сказал министр.

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