Кучинскис повторно пригласил Папу Римского Франциска посетить Латвию

Папа Римский Франциск
 

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Марис Кучинскис во время аудиенции у Папы Римского Франциска повторно пригласил его посетить Латвию в 2018 году, когда будет отмечаться столетие государства.

Визит Папы Римского имел бы большое значение для жителей Латвии и всего региона, поскольку страны Балтии будут отмечать столетия со дня своего основания, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Андрейс Вайварс.

В следующем году исполнится 25 лет со дня визита в страны Балтии Папы Римского Иоанна Павла II. Официальное приглашение Папе Римскому Франциску вручено еще 16 декабря 2015 года.

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