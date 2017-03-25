На саммите в Риме лидеры ЕС пообещали сделать блок сильнее

Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Риме пообещали сделать блок более сильным и эластичным. Эта цель будет достигнута за счет большего единства и солидарности в рядах государств ЕС, допуская при этом интеграцию в разных темпах.

«По отдельности глобальные события отодвинут нас в сторону, - указали европейские лидеры в декларации, принятой по итогам саммита. - Держаться вместе - это лучший способ защиты наших общих интересов и ценностей».

Встреча глав государств и правительств 27 стран ЕС (без Великобритании), посвященная 60-летию Римского договора о свободном передвижении людей, товаров, услуг и капитала, прошла в субботу в зале Горациев и Куриациев римского Капитолия, где в 1957 году был подписан документ.

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