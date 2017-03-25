Криевиньшу предложен новый пост, но он не спешит его занять

Директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш
 

Директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш. Фото: Zane Bitere / LETA

Бывший директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш до сих пор не сообщает, чем будет заниматься в будущем.

Агентству ЛЕТА Криевиньш сказал, что никаких комментариев давать не будет, в том числе о возможности занять пост генерального секретаря Сейма.

С предложением занять этот пост несколько недель назад к Криевиньшу обратилась председатель Сейма Инара Мурниеце.

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Как сообщалось, с 21 марта Мартиньш Криевиньш не исполняет обязанности директора Госканцелярии. Он ушел по обоюдному согласию сторон по предложению премьер-министра Мариса Кучинскиса, сообщила газета «Diena», ссылаясь на высказывания Криевиньша.

До назначения нового главы Госканцелярии его обязанности будет исполнять заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

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