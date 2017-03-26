Дуклавс решил сместить Бригманиса и возглавить Крестьянский союз Латвии

Янис Дуклавс
 

Янис Дуклавс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Министр земледелия Янис Дуклавс выдвинул свою кандидатуру на должность председателя Крестьянского союза Латвии (LZS) и намерен сместить с этой должности Аугустса Бригманиса. Дуклавс достиг того, что его на должность руководителя выдвинуло Видземское объединение региональных отделений, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Дуклавса ранее уже презентовали общественности как кандидата в премьеры, однако руководителем правительства он так и не стал.

Чтобы отметить личный вклад Дуклавса в партию, СЗК оказал ему особую честь. В свою очередь премьер Кучинскис всегда оставлял его своим заместителем, когда не мог выполнять обязанности в Риге.

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Однако этого Дуклавсу мало, и он высказал претензии на кресло председателя LZS. 23 февраля конференция видземских отделов LZS выдвинула его в кандидатом в председатели Крестьянского союза в Латвии. Второй кандидат Аугуст Бригманис с 31 голосов против 28 остался в меньшинстве.

Переизбрать правление партии планируется через две недели.


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