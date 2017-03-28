Бондарс: «Свалим Ушакова, как памятник Ленину!»

Кандидат в мэры Риги от объединенного списка «За развитие Латвии» и Латвийского объединения регионов (ЛОР) Мартиньш Бондарс публично призвал рижан объединиться, чтобы на выборах в самоуправления «свалить» мэра Риги Нила Ушакова, как был в свое время убран в Риге памятнику Ленину, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, открыт сайт «www.gazamnilu.lv». Посетив его и поделившись в социальных сетях, можно высказать свое мнение о работе Нила Ушакова и Рижской думы. Также создан хештег «#gazamnilu».

«Мы призываем всех, кого заботит дальнейшая судьба нашей столицы Риги, присоединиться к нам и выразить отношение к нынешнему мэру Нилу Ушакову в социальных сетях. Возглавляемая Ушаковым Рижская дума стала бременем для рижан, символом бесхозяйственности, непрофессионализма и коррупции. Мы уверены, что выборы 3 июня - это возможность освободиться от Ушакова на все времена, как от памятника Ленину», - отметил Бондарс.

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Партия перечисляет причины, почему Ушаков является бременем для рижан: «Он дорого стоит - в Риге выросла плата за общественный транспорт, автостоянки, налог на недвижимость. Ушаков неаккуратен, что доказывается ремонтом улицы Барона. Ушаков везде ставит «своих» и не умеет считать кредитные проценты. Он всегда переплачивает и не думает о завтрашнем дне. Кроме того, Ушаков, возможно, прикрывает коррупцию, так как в период его правления Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало не менее восьми сотрудников Рижской думы».

Отметим, что сам Нил Ушаков данное заявление пока никак не прокомментировал.

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