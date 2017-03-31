Посол Латвии в НАТО: США будут выполнять свои обязательства

Индулис Берзиньш
 

Индулис Берзиньш. Фото: Evija Trifanova / LETA

Хотя после избрания Дональда Трампа президентом США и прозвучали опасения за изменения в оборонной политике, теперь уже нет оснований сомневаться, что США ограничат свою помощь в рамках НАТО, заявил на Латвийском радио посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.

По его словам, решимость выполнять обязательства в НАТО выразили министр обороны и вице-президент США, и высказывания Трампа по этому вопросу были очень ответственны.

Несмотря на это, Берзиньш признал, что на следующем саммите НАТО охотно услышал бы заявления о продолжении поддержки для укрепления обороноспособности Балтийского региона, особенно со стороны президента США.

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По словам Берзиньша, у него нет ни малейших сомнений, что Латвия сдержит свои обещания и в следующем году расходы на оборону составят 2% от ВВП, причем эти средства будут очень целенаправленно вкладываться.

Сейчас между НАТО и Россией поддерживается диалог. «Самые плохие переговоры лучше, чем самая лучшая война», - заявил в этой связи посол.


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