Дуклавс не будет тягаться с Бригманисом

Янис Дуклавс
 

Янис Дуклавс. Фото: Edijs Pālens /LETA

Министр земледелия Янис Дуклавс отозвал свою кандидатуру на должность председателя Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

Сторонники Дуклавса 8 апреля на съезде проголосуют за переизбрание Аугуста Бригманиса.

Аргументы Дуклавса состояли в том, что канун выборов в самоуправления – не лучшее время для смены партийного руководства, у министра сейчас много работы, и он не уверен, что успеет все. Новость о готовности Дуклавса соревноваться с Бригманисом была воспринята как сигнал внутреннего раскола в партии.

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