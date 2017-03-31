Дуклавс не будет тягаться с Бригманисом

Министр земледелия Янис Дуклавс отозвал свою кандидатуру на должность председателя Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

Сторонники Дуклавса 8 апреля на съезде проголосуют за переизбрание Аугуста Бригманиса.

Аргументы Дуклавса состояли в том, что канун выборов в самоуправления – не лучшее время для смены партийного руководства, у министра сейчас много работы, и он не уверен, что успеет все. Новость о готовности Дуклавса соревноваться с Бригманисом была воспринята как сигнал внутреннего раскола в партии.

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