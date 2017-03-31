Ушаков проигнорирует призыв Шадурскиса продолжать реорганизацию школ в Риге

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Eugene Odinokov / Sputnik

Мнение министра образования Карлиса Шадурскиса о том, что в Риге необходимо продолжать оптимизацию школьной сети, столичное самоуправление может принять к сведению, но брать во внимание не будет, сказал сегодня утром в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, «прожиточный минимум» рижских школ - 450-550 детей в одном учебном учреждении, и все столичные школы отвечают этим критериям.

Шадурскис хочет, чтобы в школах было еще больше учеников, но это приведет к ликвидации единственной русской или латышской школы в микрорайоне,

и этого самоуправление допустить не может. Мнение Шадурскиса Ушаков примет к сведению, но однозначно его проигнорирует.

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Глава Рижской думы также сомневается в целесообразности передачи части функций самоуправления в сфере образования государству, поскольку государство доказало свою некомпетентность, что подтверждается примером реформы зарплат учителей.

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