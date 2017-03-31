Группа депутатов Сейма осуждает аресты мирных протестующих в России

 

Фото: Reuters/Scanpix

Группа депутатов Сейма в поддержку российского гражданского общества выразила категорическое осуждение задержаний и арестов мирных протестующих в России, сообщил агентству ЛЕТА ее председатель Юрис Вилюмс.

В заявлении группы депутатов о правах защитников демократических ценностей в России указано на агрессивное поведение российских властей в отношении нескольких сотен участников мирных массовых акций протеста на прошлой неделе, в том числе в отношении главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, вышедших на улицы с протестом против высокого уровня коррупции в стране.

Как указывают парламентарии, российские власти ограничивают и подавляют демократическое право общества свободно выражать свое мнение. Депутаты категорически осуждают задержания и аресты сотен мирных протестующих, включая одного из лидеров оппозиции Навального, правозащитников, журналистов и несовершеннолетних, по всей России.

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Латвийские политики выражают сожаление по поводу несоблюдения в России всеобщих демократических ценностей и прав человека и призывают власти незамедлительно освободить всех задержанных.

Во многих городах России 26 марта прошли акции протеста против коррупции в правительстве. В Москве полиция задержала не менее 700 участников несанкционированного митинга.

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