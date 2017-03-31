Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Во вторник, 4 апреля, с визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко.

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В 11 часов у него ожидается официальная церемония встречи в Рижском замке, затем - официальное фотографирование, сообщает агентство ЛЕТА.

Кроме того, состоится двусторонняя встреча делегаций Порошенко и президента Латвии Раймонда Вейониса. Запланировано и возложение цветов у памятника Свободы.

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Во время визита президент Украины планирует встретиться с премьер-министром Марисом Кучинским и провести рабочий обед с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

В программе визита украинской делегации также посещение Латвийского национального художественного музея, Рижской украинской средней школы и Вайварской основной школы.

Петр Порошнко приедет в Латвию по приглашению Вейониса.

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