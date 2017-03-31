Ринкевич: страны Европы должны увеличить расходы на оборону

Эдгар Ринкевич
 

Эдгар Ринкевич. Фото: Ieva Čīka / LETA

Странам Европы важно выполнять данные на саммита НАТО в Уэльсе обещания и увеличить расходы на оборону. Об этом на совещании глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

На совещании министры вновь подтвердили значение трансатлантических связей и единство альянса, сообщает агентство ЛЕТА.

Главы МИД обсудили ответ НАТО на вызовы для безопасности на восточном и южном флангах альянса. Обсуждались также подготовка к предстоящему 25 мая саммиту НАТО, отношения НАТО с Россией и практическая помощь НАТО Украине.

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«На предстоящем в мае саммите НАТО необходимо дать четкий сигнал о крепком сотрудничестве Европы и Северной Америки. Особенно важно, чтобы в результате этого сотрудничества улучшилась ситуация с безопасностью и борьба с международным терроризмом», - подчеркнул Ринкевич. Он также отметил значение кибербезопасности и стратегической коммуникации в содействии безопасности.

Латвия очень серьезно относится к взятым обязательствам увеличить оборонный бюджет в 2018 году до 2% ВВП, заверил Ринкевич. Глава МИД поблагодарил союзников за отправку военных и техники в страны Балтии и в Польшу, которая наглядно подтверждает солидарность НАТО.


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