Премьеры Балтии на следующей неделе посетят Украину

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На следующей неделе премьер-министры Балтийских стран посетят Украину, где встретятся с высокопоставленными лицами этой страны.

Советник литовского премьера Саулюса Сквярнялиса по вопросам внешней политики Арнолдас Рикжирнис сообщил BNS, что главы правительств встретятся с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.

Политики обсудят конфликт, длящийся в Восточной Украине с 2014 года, реформы, проводимые в этой стране.

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По словам А. Пикжирниса, особое внимание на встречах будет уделяться антикоррупционным реформам.

«Коррупция - экспортной товар крупнейшего соседа, а (...) мы являемся частью Западного мира, где такие вещи не должны происходить», - сказал советник премьера .

С. Сквярнялис обсудит реформы в Украине и с работающими там литовцами.

Премьер также примет участие в Киевской конференции по безопасности, на которой выступит с сообщением. В этом мероприятии также примет участие и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

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