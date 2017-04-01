Россия обвинила НАТО в навязывании конфронтационной логики

Krievijas ārlietu ministrijas ēka
 

Krievijas ārlietu ministrijas ēka. Фото: Tabyldy Kadyrbekov / RIA Novosti

МИД РФ в связи с прошедшей министерской сессией Совета НАТО заявил, что России навязывают конфронтационную парадигму отношений, и призвал к коренному изменению природы альянса.

«Фактически нам навязывают конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния. При этом не просматриваются признаки того, что альянс готов вернуться к практическому взаимодействию в сфере общих интересов, двигаться в направлении борьбы с реальными вызовами безопасности, среди которых - региональные террористические угрозы», - говорится в распространенном в пятницу комментарий Департамента информации и печати МИД России по итогам министерской сессии Совета НАТО.

«В который раз свои идеологические догмы НАТО ставит выше реальной работы по решению глобальных проблем. Вывод один: только коренное изменение самой природы этого альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере обеспечения европейской безопасности», - заявили в МИД РФ.

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Заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел состоялось в Брюсселе 31 марта.

«Созвали его досрочно, чтобы подстроиться под «загруженный график» госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Заокеанского гостя ждали для того, чтобы совместно подтвердить прочность трансатлантической сцепки, по поводу которой с приходом новой американской администрации кое у кого возникли сомнения», - говорится в комментарии российского дипведомства.

В документе отмечается, что в Москве "вызвали недоумение соответствующие высказывания госсекретаря США.

«С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов, где, по признанию генсекретаря альянса Й. Столтенберга, «в открытой и конструктивной обстановке» состоялось содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов. Видимо, к последующему «ритуальному танцу» в своем, натовском, кругу данная констатация отношения не имеет», - говорится в комментарии.


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