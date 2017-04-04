Крейтусе: политическая ответственность — это полная безответственность на четыре года

Илга Крейтусе
 

Илга Крейтусе. Фото: Ieva Lūka / LETA

Политические партии в Латвии отчасти стали похожи на биржи труда, куда можно пристраивать «своих» людей. Последние выборы в Сейм и случай с назначением не прошедшей по голосам Солвиты Аболтини («Единство») показали, что пройти по блату можно даже в парламент. Но при всем этом не стоит забывать, что именно таких политиков мы выбираем сами, говорит политолог, профессор университета им.Страдиня и экс-спикер Сейма Илга Крейтусе.

Как отметила Крейтусе в эфире программы Латвийского радио 4 «День за днем», кумовство в нашей стране по-прежнему процветает на всех уровнях.

«Я вам скажу одну фразу, которую я иногда употребляю, но пока еще ни один из высокопоставленных политических руководителей мне не возразил:

отчасти, в Латвии партия стала биржей труда, куда ты можешь устроить «своего».

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Я назову один пример, который, правда, относится не к государственному аппарату, но к самоуправлению. Было очень интересно сегодня утром слушать [вопросы]: какие зарплаты в самоуправлениях, и так далее. Рядом со мной — мэр Гаркалнского края. Сам начальник не отвечает на эти вопросы, он слишком большой человек. Но за него отвечает пресс-секретарь. Как вы думаете, кто он? Сын. Это отчасти подтверждает, что эти так называемые тепленькие места, где не надо очень-то много работать, все-таки распределяются по партийному принципу», — считает Крейтусе.

Более подробную беседу с политологом слушайте в подкасте выпуска программы.

Экс-спикер Сейма настаивает, что

в госуправлении необходимо навести порядок. Однако этому немало препятствует чиновничество, живущее «по понятиям».

«Нет ничего более стабильного, чем солидарность бюрократии.

У нас формально делами управлять может министр, а реально всем заправляют бюрократы. Видите ли, ведь у нас в законе определено, что министр — это политическая должность. Но политика — это одно, а практические вопросы — это другое.

Например, проект «Э-здоровье». Сколько денег! Сколько лет! И оказывается, что это вовсе не министр, а чиновник управлял всем этим делом.

Получается замкнутый круг. И иногда даже трудно представить, насколько бюрократы могут повлиять на дальнейшее развитие [государства]. Ведь у нас нет замминистра. У нас замминистр — это государственный секретарь», — напомнила политолог.

Крейтусе добавила, что при всем этом не видит какой-либо ответственности политиков и чиновников за принятые им решения.

«Политическая ответственность — это полная безответственность на четыре года.

Нельзя наказать, у нас нет никаких правил. Есть закон о том, что если ты принял решение, которое принесло материальный ущерб, ты должен за это нести материальную ответственность. Насколько я знаю, ущерба у нас хватает, но я не видела ни одного [должностного лица], которое бы платило за принятое решение.

Но опять-таки, мы имеем власть, которую заслуживаем», — заявила профессор.

Ситуация, по ее мнению, не изменится, пока в латвийском обществе не возрастет политическое самосознание и пока во власть не придут новые руководители.

«После последних выборов и

случаем с госпожой Аболтиней мне сказали, что увы, теперь можно оспорить мою фразу о том, что уж куда-куда, а в парламент по блату все же не попадешь.

Но я хочу думать, что это все же исключение. [...] Политика может измениться только тогда, когда человек не будет думать, кто что сказал на каком языке, но начнет размышлять в экономических и социальных категориях. Но нельзя заставить человека. Человек должен анализировать, какие-то выводы делать», — заключила профессор.

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