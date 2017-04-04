Чиновнии не спешат рассекречивать свои доходы и имущество

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Ежегодные декларации должностных лиц в установленный срок (до 3 апреля включительно) не подали 1102 должностных лица, сообщили агентству ЛЕТА в Службе госдоходов (СГД).

Декларации должностного лица за 2016 год должны подать 57 456 чиновников, однако к утру 4 апреля было подано 56 354 декларации или 98,08% от общего числа деклараций, обязательных к подаче.

За неподачу декларации должностного лица в установленный срок или несоблюдение порядка заполнения и подачи декларации или предоставлении ложных сведений предусмотрена административная ответственность.

К должностному лицу могут применить денежный штраф в размере 350 евро

на основании Латвийского кодекса административных нарушений.

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Согласно закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц государства декларации должностного лица за 2016 год следовало подать до 3 апреля включительно.

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