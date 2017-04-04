Порошенко: Латвия - эффективный адвокат Украины в ЕС

«Латвия является эффективным защитником позиции Украины в Евросоюзе, поэтому поддержка Латвии в вопросах евроинтеграции для Украины очень важна» - подчеркнул президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, во время своего визита в Ригу.
Порошенко поблагодарил Вейониса за гостеприимство, а также за поддержку независимости Украины, отметив, что сегодняшняя погода прекрасно иллюстрирует взаимоотношения между странами - сообщает агентство LETA.
«Латвия хорошо понимает Украину, поскольку пережила советскую оккупацию. Противостоять российской агрессии мы можем только при объединении усилий ЕС, Латвии и Украины», - подчеркнул Порошенко.
Президент Украины поблагодарил Латвию за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих, за участие в обучении и подготовке украинских солдат, а также за за сотрудничество по безвизовому режиму и подчеркнул, что Латвия уже сейчас открывает Украине путь в Европу, позволяя людям из Латвии путешествовать в другие страны ЕС. - сообщает агентство LETA.
Ранее Русский TVNET сообщал, что 4 апреля, с визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко. Во время визита президент Украины планирует встретиться с премьер-министром Марисом Кучинским и провести рабочий обед с председателем Сейма Инарой Мурниеце.Еще по этой теме