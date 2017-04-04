Порошенко: Латвия - эффективный адвокат Украины в ЕС

«Латвия является эффективным защитником позиции Украины в Евросоюзе, поэтому поддержка Латвии в вопросах евроинтеграции для Украины очень важна» - подчеркнул президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, во время своего визита в Ригу.

Порошенко поблагодарил Вейониса за гостеприимство, а также за поддержку независимости Украины, отметив, что сегодняшняя погода прекрасно иллюстрирует взаимоотношения между странами - сообщает агентство LETA.

«Латвия хорошо понимает Украину, поскольку пережила советскую оккупацию. Противостоять российской агрессии мы можем только при объединении усилий ЕС, Латвии и Украины», - подчеркнул Порошенко.

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Aizvērt Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Латвию LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Президент Украины поблагодарил Латвию за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих, за участие в обучении и подготовке украинских солдат, а также за за сотрудничество по безвизовому режиму и подчеркнул, что Латвия уже сейчас открывает Украине путь в Европу, позволяя людям из Латвии путешествовать в другие страны ЕС. - сообщает агентство LETA.

Ранее Русский TVNET сообщал, что 4 апреля, с визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко. Во время визита президент Украины планирует встретиться с премьер-министром Марисом Кучинским и провести рабочий обед с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

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