Президенты Латвии и Украины призвали сохранить санкции против России

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Установленные против России из-за ее агрессии в отношении Украины санкции необходимо сохранить до полного выполнения Минских соглашений и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

На это указано в совместном заявлении президентов Латвии и Украины Раймонда Вейониса и Петра Порошенко в честь 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

В заявлении указано, что усилия двух стран направлены не только на расширение взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества во многих сферах обоюдных интересов, но и на укрепление европейской безопасности и преодоление современных вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество.

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Президенты указывают, что Латвия и Украина твердо осуждают агрессию России против Украины и подтверждают необходимость безусловного выполнения Россией обязательств в соответствии с международным правом и восстановления соблюдения общепризнанных этим правом принципов. Латвия и Украины призывают международное сообщество крепить солидарность с Украиной.

Украина высоко ценит политическую поддержку и практическую помощь Латвии в борьбе с российской агрессией за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с ее международно признанными границами, указано в заявлении.

Латвия приветствует и продолжает активно поддерживать продвижение Украины к европейской и евроатлантической интеграции.

12 февраля 2017 года Латвия и Украина отметили 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сегодня с официальным визитом в Латвии находится президент Украины Петр Порошенко и сопровождающая его делегация.

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