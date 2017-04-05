Козловскис: Латвия готова оказать России помощь в борьбе с терроризмом

В случае необходимости Латвия готова оказать России помощь в борьбе с терроризмом, заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис.

о словам министра, несмотря на политический фон, который влияет на сотрудничество между странами, органы безопасности обмениваются информацией и, если потребуется, Латвия, безусловно, окажет помощь России.

«Терроризм не имеет границ, и не может быть никаких оснований, чтобы не оказать помощь», - сказал Козловскис.

Реклама

В качестве примера он привел сотрудничество латвийских и российских пограничников, которые пресекли незаконное перемещение через границу нескольких граждан африканских стран.

Как сообщалось, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, а еще около 50 были ранены. В совершении теракта подозревается выходец из Киргизии Акбарджон Джалилов, который был завербован исламистами.

Еще по этой теме