Путин подписал новый указ о безвизовом въезде неграждан Латвии

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о предоставлении безвизового въезда в страну негражданам Латвии и Эстонии, родившимся после 6 февраля 1992 года - сообщает LETA

Указ, который был издан 17 июня 2008 года, подписанный Дмитрием Медведевым, который на тот момент был президентом РФ, разрешал без визы въезжать на территорию России негражданам Латвии и Эстонии, ранее имевших гражданство СССР, а также тем, кто родился до 6 февраля 1992 года.

В новом указе данное ограничение отклонено. Теперь все неграждане Латвии и Эстонии могут въезжать на территорию РФ, предоставив лишь паспорт.

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