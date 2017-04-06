Cенатор РФ: угрозы балтийским странам со стороны России не было и не будет

Штабы НАТО в Прибалтике будут созданы летом
 

Штабы НАТО в Прибалтике будут созданы летом. Фото: AP/Scanpix

Угрозы со стороны России балтийским странам не было и не будет, тогда как размещение международных батальонов НАТО в странах Балтии - это вызов для РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Со стороны России угрозы балтийским странам не было, нет и, я уверен, не будет», - сказал он на встрече с военными атташе.

Вместе с тем, подчеркнул Озеров, размещение международных батальонов в странах Балтии Россия расценивает негативно.

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«Это вызов для нашего государства», - заявил сенатор.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны.

При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.

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