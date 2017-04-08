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Председателем Крестьянского союза Латвии (КСЛ) повторно избран многолетний лидер политической силы Аугуст Бригманис.

Первым заместителем председателя остался министр земледелия Янис Дуклавс, а вторым заместителем - председатель правления Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Арманд Краузе.

Кандидатура Бригманиса была поддержана почти единогласно - против был один делегат.

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Ранее на должность главы КСЛ выдвигалась кандидатура Дуклавса, но министр сам ее снял во избежание раскола в партии.

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