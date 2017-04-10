Дуклавс: Россия могла бы облегчить трансграничное сотрудничество с Латвией

Россия могла бы предложить облегченные условия трансграничного сотрудничества с Латвией в ряде сфер, заявил после встречи с послом РФ Евгением Лукьяновым министр земледелия Янис Дуклавс.

Посол сегодня на встрече назвал основной целью своей работы укрепление экономических связей. Также стороны обсудили возможности трансграничного сотрудничества.

«Насколько я понимаю, в России принято специальное решение правительства о трансграничном сотрудничестве», сказал министр, добавив, что

на приграничье могли бы распространяться облегченные условия для взаимных экономических связей,

которые могли бы относиться, например, к лесному хозяйству, торфоразработкам, транспорту и туризму.

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Эти вопросы планируется обсудить на совещании на высоком уровне во Пскове, которое может состояться в середине мая.

Посол на встрече интересовался лесным хозяйством, в том числе посадочным материалом, а также животноводством и выразил желание посетить фермы.

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