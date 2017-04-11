Латвия предлагает России провести заседание в Риге

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министр сообщения Улдис Аугулис во время состоявшейся на этой неделе ознакомительной встречи с послом России Евгением Лукьяновым подчеркнул необходимость договориться о проведении следующего заседания латвийско-российской межправительственной комиссии. Латвия предлагает организовать его в мае в Риге.

Как информировали в Министерстве сообщения, Аугулис подчеркнул, что до заседания комиссии необходимо организовать заседания ее рабочих группы по экономическому, транспортному, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

Во время встречи министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов является подписание соглашения о прямом железнодорожном сообщении между Россией и Латвией. Латвийская сторона предлагает подписать его во время заседания межправительственной комиссии.

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Министр и посол обсудили тенденции и перспективы развития железнодорожных коридоров на евразийском континенте и отметили, что сотрудничество Латвии и России в этой сфере является крайне важным.

Аугулис подчеркнул, что в Рижском аэропорту по сравнению с 2015 годом на 22% выросло число авиапассажиров на маршрутах между Россией и Латвией. Со своей стороны Лукьянов отметил, что в новом терминале Рижского аэропорта удобно проводить протокольные мероприятия и встречи дипломатов.

Также министр и посол обсудили актуальные вопросы автоперевозок, отметив необходимость привести в порядок инфраструктуру на пунктах пограничного контроля. Что касается пассажирских перевозок по железной дороге, то актуальным вопросом остается сокращение времени следования поездов на маршруте Рига-Москва.


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