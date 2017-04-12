Из представленных в Сейме партий самые большие доходы в прошлом году были у «Единства»

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Среди избранных в Сейм партий самые большие доходы в прошлом году были у партии «Единство», далее следуют Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и «Согласие».

Доходы «Единства» составили 419 509 евро, расходы - 439 265 евро, сообщает ЛЕТА.

Доходы СЗК в прошлом году составили 326 769 евро, расходы - 160 178 евро, доходы и расходы «Согласия» - соответственно 289 439 евро и 240 463 евро.

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Доходы национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ составили 178 052 евро, расходы - 175 511 евро.

Партия «No sirds Latvijai» в прошлом году получила доходы в размере 62 698 евро, ее расходы составили 35 768 евро.

В свою очередь доходы Латвийского объединения регионов в 2016 году составили 48 742 евро, расходы - 47 761 евро.


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