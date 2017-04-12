США останутся верным другом и союзником Латвии, говорится в письме президента США Дональда Трампа, которое он направил президенту Латвии Раймонду Вейонису.

Как сообщает президентская пресс-служба, в письме Трамп выражает Латвии благодарность за поздравления со вступлением в должность президента США, положительно оценивает ее вклад в коллективную оборону и восторженно отзывается об успехах Кристапа Порзиньгиса в американском баскетболе.

Трамп подчеркивает, что трансатлантическая безопасность крайне важна, и США будут верны взятым на себя обязательствам и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних отношений с Латвией.

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«Я очень высоко ценю обязательство Латвии выделить 2% от внутреннего валового продукта на оборону, что является хорошим примером распределения затрат между союзниками.

Также я ценю участие Латвии в миссиях по безопасности и борьбе с терроризмом в Афганистане и Ираке», - говорится в письме президента США.

Трамп выражает готовность развивать отношения Латвии и США в сфере бизнеса и инвестиций. «Латвия очень много сделала для улучшения своего бизнес-климата, что подтверждает и ее прием в Организацию экономического сотрудничества и развития в июле прошлого года. Надеюсь, что мы сможем использовать эти важные успехи для укрепления нашего экономического сотрудничества», - подчеркивает президент США.

Трамп также отмечает, что США и Латвию объединяют давние дружеские связи. «Я с неподдельным восхищением наблюдал за тем, как Латвия восстановила свою независимость и превратилась в процветающую демократию. Сегодня я с гордостью могу еще раз заверить, что Соединенные Штаты останутся верным другом и союзником Латвии. И позвольте мне добавить как болельщику «New York Knicks», что я очень высоко ценю вклад латвийской баскетбольной звезды Кристапа Порзиньгиса», - добавляет Трамп.