Половина кандидатов на выборы от «Единства» - не члены партии

В списках кандидатов «Единства» на выборы в самоуправления половина будут членами партии, а половина - ее сторонниками. Об этом в среду, 12 апреля, заявил председатель правления партии Андрис Пиебалгс, сообщает агентство ЛЕТА.

«Важнее всего то, что люди, стартующие по списку «Единства», разделяют ценности партии. Партия не проводила специальных кампаний по привлечению людей, потому что инициатива добавления в списки исходила от жителей», - сказал он.

По его мнению, время перед выборами - самое лучшее для привлечения новых членов. Он отметил, что к партии в этом время присоединяется молодежь, поэтому на выборах будет стартовать обновленное «Единство». При этом 43% кандидатов в списках составляют женщины.

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Всего на выборах стартуют 825 кандидатов из 58 самоуправлений. «Единство» будет участвовать в выборах во всех девяти крупных городах. 29 списков будут в Видземе, три в Латгале, 11 в Земгале и шесть в Курземе.

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