Ямы, трубы, детсады: неграждане, на выборах все решат и без вас!

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Результаты грядущих выборов в местные самоуправления могут быть ясными абсолютно в некоторых городах, городках, местечках и даже на хуторах. Разумеется, все партии будут рассказывать, как они заделают ямы во дворах, построят детские сады, ну и вообще будут самыми-самыми. Русский TVNET, пока не вникая в предвыборно-традиционные обещания, вспомнил о тех 300 000 жителях, которые не имеют права голосовать за тех, кто эти ямы будет заделывать.