Труксниса снова выдвинули кандидатом в мэры Юрмалы

Гатис Трукснис
 

Гатис Трукснис. Фото: Ieva Makare / LETA

Бывший председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис, который причастен к расследуемому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовному делу о возможном незаконном финансировании партии, в этом году на муниципальных выборах вновь будет кандидатом в мэры Юрмалы от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК).

Трукснис будет первым номером в кандидатском списке СЗК в Юрмале, а нынешний мэр Рита Спроге будет участвовать в выборах под вторым номером, сообщили в партии.

Список еще должно утвердить правление СЗК.

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Председатель правления СЗК Арманд Краузе заявил агентству ЛЕТА, что кандидатские списки составляют местные отделения партии, а «оценку кандидатам дадут избиратели».

По расследуемому KNAB уголовному делу о возможном незаконном финансировании партии проходят трое подозреваемых и два лица, против которых начат уголовный процесс. Известно, что к Трукснису применен статус подозреваемого.

После появления информации о деле Трукснис 13 октября прошлого года на внеочередном заседании Юрмальской думы был отстранен от должности, но позже вновь выдвинул свою кандидатуру на этот пост и был избран. Однако 13 января этого года он объявил о свое

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