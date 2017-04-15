Выборы-2017: партии начали подавать списки кандидатов

Крестьянский союз Латвии (КСЛ) первым подал список своих кандидатов на выборы в самоуправления в Кегумском крае. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Еще по этой теме Половина кандидатов на выборы от «Единства» - не члены партии 12 апреля 2017 г.

Партия «Согласие» заявила своих кандидатов в депутаты самоуправления в Иецавском крае, в Лиепае и Резекне.

В свою очередь партия «Единство» подала свой первый список в Неретском крае.

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Как уже писал Русский TVNET, на выборы в Рижскую думу списки уже подали «Евроскептики - Партия действия», Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия «Для развития Латвии», которые участвуют в выборах общим списком, и Новая консервативная партия (НКП).

В Екабпилсе свой список подала Екабпилсская региональная партия, возглавляемая нынешним мэром города Леонидом Салцевичем.

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