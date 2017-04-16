Пабрикс сомневается в возможностях Трампа добиться успеха в отношениях с Россией

Артис Пабрикс
 

Артис Пабрикс. Фото: Edijs Pālens / LETA

У президента США Дональда Трампа нет особых возможностей добиться успеха в отношениях с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, заявил в интервью агентству ЛЕТА депутат Европарламента Артис Пабрикс.

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«Никто ни в Европе, ни в США не хочет плохих отношений с Россией. Вопрос в том, на каких условиях. Для того чтобы эти отношения были хорошими, они должны быть основаны на взаимном уважении, интересах и соблюдении норм международного права. Это те вещи, где нам не хватает доверия. Думаю, что новая администрация США, как и все предыдущие, будет стремиться улучшить эти отношения. Удастся ли им это, я не берусь сказать. Я бы не лелеял слишком больших надежд на это, потому что, чтобы улучшить отношения, нужны двое. Я не уверен, что высшее руководство Москвы готово отказаться от своих амбиций», - сказал Пабрикс.

"Трамп - такой же "альфа-самец", как и президент России Владимир Путин, и два таких медведя в одной берлоге не уживутся. Путин слабее, потому что экономическая и военная власть России слабее, чем США. С одной стороны, Путин краткосрочно победил, потому что в США раскол, и Запад слабеет из-за популярности популистов. Но

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это краткосрочная победа", - сказал евродепутат.

По его мнению, Трампу и Западу отступать некуда. «Продать Украину» Трамп не может из-за давления конгрессменов. «Сейчас нет оснований говорить об отмене санкций против России. Мы не видим прогресса в отношении Крыма и Донбасса», - сказал политик.


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