«Согласие» первый раз участвует в выборах в Вентспилсском крае

Социал-демократическая партия «Согласие» впервые будет баллотироваться на выборах в самоуправление Вентспилсского края, где она четыре года назад учредила территориальную организацию в Угале.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, «Согласие» в Вентпилсском крае подало список из четырех кандидатов. В него вошли предприниматель, председатель Вентспилсского отделения «Согласия» Сергей Галавецкий, оператор ООО «LatIgMa» Анита Эглите, член правления ООО «AlexD» Александр Данилевич и монтер «Латвияс дзелцельш» Александр Иванов.

«Согласие» намерено в Вентспилсском крае способствовать привлечению фондов ЕС и других средств в проекты, создающие рабочие места, поддерживать семьи с детьми, сохранить в крае все культурные и образовательные учреждения, открыть центры досуга для детей и молодежи.

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Ранее в Вентспилсском крае активны были только две политические силы - «Единство» и Союз «зеленых» и крестьян.

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