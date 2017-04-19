«Единство», ВЛ-ТБ/ДННЛ и ЛОР в Вентспилсе стартуют совместным списком

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Три политические партии - «Единство», «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и Латвийское объединение регионов (ЛОР) - подали в Вентспилсе объединенный список кандидатов в депутаты на выборы в самоуправления.

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В списке 16 человек, в том числе Гирт Валдис Кристовскис, Инга Антане, Ояр Гринбергс.

Девиз списка «Для развития и возрождения Вентспилса», и в его программе говорится о намерении уделить внимание развитию города и благосостоянию населения. Приоритеты программы - рабочие места и содействие предпринимательству, развитие порта, повышение качества жизни и демография, образование, инновации, культура и спорт.

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Партии подписали соглашение о совместном участии в выборах самоуправлений в начале апреля.

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