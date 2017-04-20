«No sirds Latvijai» подала на выборы в Риге список из 63 кандидатов

Представители партии "No sirds Latvijai"
 

Представители партии "No sirds Latvijai". Фото: Evija Trifanova / LETA

Партия «No sirds Latvijai» (NSL) сегодня подала в Рижскую избирательную комиссию список кандидатов на муниципальных выборах, в который включены 63 человека.

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Под первым номером на выборах баллотируется соучредитель общества «Народное движение «No sirds Latvijai«» Диана Новицка.

Также лидерами списка являются директор 3-й Рижской государственный гимназии Андрис Приекулис и ассоциированный профессор Латвийского университета Дита Ниманте.

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Как заявила Новицка, партия на выборы идет с четкой целью повысить привлекательность города и благополучие рижан. NSL призывает по-новому оценить потенциал Риги и прагматично подойти к решению хозяйственных вопросов, чтобы сделать жизнь в столице удобнее и лучше.

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