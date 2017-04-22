Выборы в Риге: участвовать намерены десять партий

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

К настоящему времени списки для участия в муниципальных выборах в Риге подали десять политических партий, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На места в Рижской думе будут претендовать кандидаты от партий «Согласие» и «Честь служить Риге», «No sirds Latvijai», «Евроскептики - Партия действия», Латвийская социал-демократическая рабочая партия, Новая консервативная партия, Латвийское объединение регионов вместе с партией «Для развития Латвии», национальное объединение «ВЛ!»-«ТБ»/ДННЛ, Союз «зеленых» и крестьян, «Единство» и «KPV LV».

Всего по этим десяти спискам заявлены 553 кандидата, из которых 68% - мужчины, средний возраст кандидатов - 45,9 года.

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Списки для участия в муниципальных выборах можно подавать до 24 апреля.

Выборы в латвийские самоуправления пройдут в июне 2017 года.

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