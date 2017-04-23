В Рижскую думу попытаются пробиться спортсмены

Претендовать на места в Рижской думе в ходе муниципальных выборов будет целый ряд латвийских спортсменов, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) включил в список волейболиста Мартиньша Плявиньша. Плявиньш является бронзовым призером летних Олимпийских игр 2012 года по пляжному волейболу. В настоящее время параллельно волейболу он занимается и классическим волейболом в клубе «Poliur»/«Ozolnieki» и принимает участие в финальной серии игр чемпионата Латвии.

СЗК в свой список включило еще одного олимпийца – сына известного копьеметателя Яниса Лусиса – Волдемара Лусиса, который сейчас занимается бизнесом.

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Участники Олимпийских игр включены и в списки других партий, которые будут претендовать на места в Рижской думе.

В общем списке Латвийского объединения регионов и партии «Для развития Латвии» значится имя баскетболистки Анете Екабсоне-Жоготы. От национального объединения «ВЛ!»- «ТБ»/ДННЛ в Рижскую думу баллотироваться будет биатлонист Гундарс Упениекс, по списку объединения «Согласие»/«Честь служить Риге» пойдет бывший олимпиец Ефимий Клементьев (гребля на каноэ).

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