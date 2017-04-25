На выборы в Риге подано на один список меньше, меньше стало и кандидатов

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

На выборах самоуправлений в Риге стартуют 594 кандидата из 11 политических сил, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

В 2013 году стартовало 612 кандидата из 12 списков.

В выборах в Риге будут участвовать совместный список Латвийского объединения регионов и партии «Для развития Латвии», совместный список «Согласия» и «Честь служить Риге», Партия действия евроскептиков, Новая консервативная партия, «Единство», «No sirds Latvijai», «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, Союз «зеленых» и крестьян, Латвийская социал-демократическая рабочая партия, «KPV LV», «За независимую Латвию».

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406 кандидатов или 68,3% - мужчины, 188 или 31,6% - женщины. Четверть кандидатов находятся в возрасте от 31 до 40 лет, 22% - от 41 до 50 лет, 21,3% - от 51 до 60 лет. Самому старшему кандидату 82 года, младшему 18 лет.

510 кандидатов живут в Риге. Есть также представители Марупского, Саласпилсского, Кекавского, Бабитского и других краев.


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