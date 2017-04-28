Затлерс о выборах в Риге: все так искусно сделано, что избиратель ничего не поймет

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс (справа) и мэр Рии Нил Ушаков
 

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс (справа) и мэр Рии Нил Ушаков. Фото: LETA

Нельзя сменить власть в самоуправлении, если она использует административный ресурс для коммуникации с обществом, сказал в интервью Латвийскому радио бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

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Сменить власть в самоуправлении нелегко, считает он. Надо предложить избирателям цели, которые их заинтересуют. Но если избиратели смирились с бесхозяйственностью, коррупцией потому, что у них есть бесплатный проезд в общественном транспорте, на перемены рассчитывать нельзя.

Оценивая последние 20 лет в Риге, ясно, что предыдущие коалиции своими склоками вымостили дорогу «Согласию», считает Затлерс.

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По его мнению, между самоуправлением и пиар-компаниями заключены договоры и в проведение предвыборной кампании вливаются огромные деньги. Формально все красиво и законно.

Но кампания настолько искусно замаскирована, что избиратель ничего не поймет, пояснил Затлерс.

Как сообщалось, на муниципальных выборах в Риге в общем списке «Согласия» и «Честь служить Риге» под первым номером стартует нынешний мэр Нил Ушаков, под вторым номером – его заместитель Андрис Америкс.

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