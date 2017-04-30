В МВД грядут перемены: Петерсоне-Годмане не возобновлен допуск к гостайне

В руководстве Министерства внутренних дел (МВД) будут необходимы перемены. Нам известно, что Бюро по защите Сатверсе (SAB) завершило проверку второй персоны в министерстве - Илзе Петерсоне-Годмане, - сообщает передача Nekā personīga. Госсекретарю отказано в допуске к государственной тайне.

Но, несмотря на это госсекретарь Годмане-Петерсоне продолжает занимать высокую должность в министерстве.

Поскольку официально ее должны ознакомить с причиной, по которой отказано к доступу к гостайне. В распоряжении передачи есть информация, что SAB уже несколько недель назад приглашало Петерсоне-Годмане на переговоры, но они не состоялись.

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Илзе Петерсоне-Годмане является одной из опытных госсекретарей.

В систему внутренних дел она пришла из частного бизнеса юристом

и с самой нижней должности опднялась до госсекретаря. Она начинала работницей в Управлении по делам гражданства и миграции и уже спустя год министерство доверило ей разрабатывать вопросы в законодательстве Европейского союза.

Ее большой заслугой считается подготовка Латвии к Шенгенскому договору.

Высокий пост Петерсоне-Годмане получила 8 лет назад. У госсекретаря большие полномочия, хотя в интервью Петерсоне-Годмане заявляла, что в министерстве играет роль командная работа.

Именно она принимала решения о миллионных закупках и продвигала многие политические вопросы,

в том числе такой чувствительный, как беженцы.

Самая большая критика в адрес госстекретаря МВД прозвучала всвязи с закупкой фоторадаров,когда пришлось разорвать договора с частным предринимателем, поскольку он не выполнял своих обязательств.

На заседаниях правительства Годмане-Петерсоне всегда была рядом с инистром Рихардом Козловскисом, но в последнее время, больше месяца, в закрытой части заседаний Петерсоне-Годмане не принимает участия. Причина - SAB не продлило ей высшую категорию допуска к гостайне.

Ранее в передаче Panorana прозвучало, что согласно неофициальной информации LTV, причина недопуска к гостайне нужно искать в дружбе Петерсоне-Годмане и ее мужа, экс-премьера Иварса Годманиса с Юрисом Савицким.

В сентябре прошлого года пара гостила на дне рождения Савицкиса в Хорватии.

Савицкис рассказал, что пара отправилась отдыхать в Хорватию самостоятельно и их поездка никак не связана с его днем рождения.

Но, узнав, что супруги отдыхают в Хорватии, он пригласил их.

Министр МВД Рихард Козловскис не был информирован о том, что Петерсоне-Годмане была на праздновании дня рождения у Савицкиса.

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