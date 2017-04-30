Сейм предлагает ввести процедуру импичмента президента

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Для того чтобы осовременить законодательное регулирование освобождения от должности президента, необходимо ввести процедуру его импичмента, говорится в заключении рабочей группы Сейма, которая разрабатывала предложения по изменению законодательства, регулирующего деятельность главы государства.

В настоящее время Конституция Латвии предусматривает, что принять решение об освобождении президента Сейм может по предложению не менее 50 депутатов на закрытом заседании не менее чем двумя третями голосов.

По мнению рабочей группы, такой механизм отставки президента противоречит другой норме Конституции, согласно которой президент государства за свою деятельность не несет политической ответственности.

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Вероятность того, что президент может быть освобожден по политическим причинам, уменьшает его независимость,

что в свою очередь обесценивает сущность этого института, считают депутаты.

Рабочая группа предлагает исключить из Конституции норму о том, что президент не несет политической ответственности, а предусмотренную процедуру освобождения его от должности дополнить порядком ее инициирования и указанием причин. Такими причинами, например, могут быть нарушение Конституции, существенное нарушение закона, нарушение присяги президента или государственная измена.

К процессу освобождения президента от должности должен быть привлечен Конституционный суд (КС), который даст оценку обоснованности обвинений, а процедура освобождения может быть начата по решению не менее трех пятых членов Сейма. Если заключение КС будет положительным, то

в парламенте решение об освобождении президента от должности может быть принято не менее чем двумя третями голосов.

Рабочая группа под руководством депутата Ринголда Балодиса, в которую входило по одному представителю каждой фракции, в апреле завершила продолжавшуюся два года работу и подготовила 40-страничное заключение, которое будет передано на рассмотрение юридической комиссии Сейма.


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