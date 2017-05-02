В Таллинне состоится встреча глав правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Польши

Таллин
 

Таллин. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в предстоящий понедельник встретится в Таллинне с главами правительств Польши, Латвии и Литвы.

В понедельник, 8 мая, в рамках заседания Балтийского совета министров в Таллинне встретятся премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и премьер-министр Польши Беата Мария Шидло, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Темой встречи станут внешняя политика и безопасность, а также вопросы энергетики и транспорта.

Реклама

Балтийский совет министров является учрежденным в 1994 году институтом сотрудничества правительств Латвии, Литвы и Эстонии, в его задачи входит обеспечение непрерывности сотрудничества государств на уровне исполнительной власти. Он также отвечает за сотрудничество между правительствами и парламентами Балтийских государств. Совет принимает решения по выполнению рекомендаций и резолюций Балтийской ассамблеи, способствует широкому и содержательному взаимному сотрудничеству. Высшим органом Балтийского совета министров является совет премьер-министров, заседание которого проводится как минимум дважды в год.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе Hi-Tech

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе

ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья Showbiz

ФОТО: Дженнифер Лопес «убила» платьем-сеткой без белья

В яблоках нашли особую пользу для сердца Wo&Men

В яблоках нашли особую пользу для сердца

ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо Showbiz

ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо

Смотрите, кто поборется за титул «Мисс и Мистер Латвия 2017» Wo&Men

Смотрите, кто поборется за титул «Мисс и Мистер Латвия 2017»

Национальная безопасность

Политика

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIZNESA ANALĪTIĶI
BIZNESA ANALĪTIĶI
BUSINESS ANALYST
BUSINESS ANALYST
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 