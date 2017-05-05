Зиле: цель Путина - «вызвать эрозию» во всех европейских органах

 

Фото: AP/Scanpix

В случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции отношения между европейскими странами и органами осложнятся еще больше, что и является целью президента России Владимира Путина - «вызвать эрозию» во всех европейских органах, заявил агентству ЛЕТА евродепутат Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

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Он считает, что неприязнь Ле Пен к США и НАТО до сих пор была очень выраженной, что с точки зрения Латвии плохо.

Зиле уверен, что на выборах в воскресенье, скорее всего, победит центристсткий кандидат Эммануэль Макрон. В таком случае интересными будут предстоящие в июне выборы в Национальную ассамблею, поскольку у Макрона нет своей партии.

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По мнению депутата Сандлы Калниете, после выборов в Национальную ассамблею Франции впервые предстоит думать о работе в форме коалиции, что для Латвии является обычным делом. Она полагает, что на выборах убедительного преимущества не получат ни социалисты, ни республиканцы.

В первом туре президентских выборов 23 апреля Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен - 21,3%.

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