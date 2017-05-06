В депутаты стремятся бывшие сотрудники КГБ и ЛКП

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Центр документирования последствий тоталитаризма Бюро по защите Сатверсме (БЗС) констатировал, что два заявленных на муниципальные выборы кандидата в депутаты действовали в Латвийской коммунистической партии (ЛКП) после января 1991 года и в Погранохране Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

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Как сообщили агентству ЛETA в БЗС, большинство списков кандидатов в депутаты уже рассмотрено. Констатировано, что кандидат одной маленькой партии, заявленный на выборы в Саласпилсском крае, после 13 января 1991 года был членом ЦК ЛКП. Правда, дело о проверке этого факта возбуждено не было, и этот факт судебным путем не установлен.

Еще один кандидат небольшой партии, заявленный на выборы в Вентспилсе, был сотрудником Погранохраны КГБ.

Факт его сотрудничества с КГБ не констатирован в установленном законом порядке.

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На выборах самоуправлений не могут баллотироваться и быть избраны лица, являющиеся или бывшие штатными сотрудниками служб госбезопасности, разведки и контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, и лица, действовавшие в ЛКП после 13 января 1991 года.

Эту информацию проверяет Центр документирования последствий тоталитаризма БЗС, он подает ее в Центризбирком.

3 июня выборы проводятся в 119 самоуправлениях, где предстоит избрать в общей сложности 1614 депутатов.

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